2020-05-19T14:51:00+03:00
Общество

Тендер на покупку 120 квартир в новостройках Воронежа для детей-сирот сорвался

Ни один из городских застройщиков не захотел в нем участвовать
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Квартиры должны были быть предоставлены в чистовой отделкеКвартиры должны были быть предоставлены в чистовой отделкеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Приобретение 120 квартир в новостройках Воронежа для детей-сирот сорвалось. Заказчиком выступал областной департамент социальной защиты. По окончании срока тендера не было подано ни одной заявки. Максимальная цена контракта оценивалась в 182,6 млн рублей.

Искали квартиры, которые были бы сразу пригодны для проживания с общей площадью не менее 33 кв.м. и не более 39 кв.м - соответственно «однушки». В документах так и сказано: «с изолированной комнатой, кухней и оборудованы сантехническими устройствами».

При этом квартиры должны были быть в разных домах: общее количество жилых помещений не должно было превышать 25% от всего количества квартир в многоэтажке.

- Оплата жилого помещения будет производиться исключительно из расчета стоимости 1 кв. м. - не более 39 тысяч рублей, - говорится в документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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