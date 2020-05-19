2020-05-19T14:36:16+03:00
Происшествия

В Воронеже разбойница нашла на улице банковскую карту и сняла с нее 30 тысяч рублей

Вскоре ее поймали, теперь рецидивистке грозит новый срок
Юрий КОЗЛОВ
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53-летний житель Советского района потерял на улице кошелек, где лежала банковская карта. Прежде чем мужчина догадался ее заблокировать, с нее начали списывать деньги – в общей сложности в неизвестном направлении ушли 30 тысяч рублей. Тогда этот рассеянный человек пошел в полицию.

Участковые изучили записи видеокамер в магазинах, где с карты снимали деньги, и вскоре вычислили преступницу. Ею оказалась 34-летняя жительница Воронежа, ранее судимая за разбой и грабеж. Женщину задержали в ее квартире и отвезли в отдел полиции. Там она признала свою вину и рассказала, что нашла кошелек и решила погулять на чужие деньги.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» (до пяти лет лишения свободы). Женщина будет дожидаться суда в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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