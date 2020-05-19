Агентство инноваций и развития возглавил бывший гендиректор воронежского шинного завода

19 Май 2020 2020-05-19T14:33:56+03:00

Вакантной должность стала после того, как занимавший ее Алексей Антиликаторов стал фигурировать в деле о взятке

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В воронежском Агентстве инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) новый директор Юрий Грибанов. Соответствующий приказ, как сообщили «КП-Воронеж» в АИР, был подписан 18 мая.

Юрий Грибанов известен по работе генеральным директоров Воронежского шинного завода с 2014 по 2020 год. С 2015 года он также занимал должность индустриального директора компании Pirelli в России.

Напомним, вакантной должность директора АИРа стала после того, как занимавший ее Алексей Антиликаторов стал фигурировать в деле о взятке в 1,5 миллиона рублей.

Позже Алексей Антиликаторов подтвердил, что получил только 750 тысяч рублей и готов их вернуть. Это не спасло его от отставки с поста директора АИР . Тогда агентство возглавил ранее работавший заместителем руководителя агентства Олег Нафтс, но, как оказалось, это назначение было временным. 12 мая в Ленинском районном суде продлили домашний арест Алексею Антиликаторову.

ИСТОЧНИК KP.RU