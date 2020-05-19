2020-05-19T14:40:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области предприятие получило 423 млн рублей дохода, работая без лицензии

Уголовные дела завели на трех директоров
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи завели уголовные дела на трех директоров предприятия в Аннинском районе, которое за 2,5 года получило 423 млн незаконного дохода.

Организация по выработке комбикорма с июля 2017 года по февраль 2020 года использовала производственный объект III класса опасности, не имея на эти работы лицензии. За тот период предприятием последовательно руководили три директора.

423 млн дохода, полученных незаконным путем, следователи квалифицируют как особо крупный размер. Для расследования этих уголовных дел назначили бухгалтерские экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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