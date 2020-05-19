После снятия ограничений на прием воронежцы выстроились в длинную очередь у наркодиспансера

19 Май 2020 2020-05-19T14:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

С 18 мая возобновился плановый консультативный прием и плановые диагностические обследования. В том числе и в наркологическом диспансере, что расположен на улице Героев Стратосферы.

На следующий же день после официального открытия, 19 мая, у данного медучреждения выстроилась внушительная очередь. Дело в санитарно-эпидемиологических ограничениях, которые действуют в связи с угрозой распространения коронавируса. Посетителя наркодиспансера нужно соблюдать дистанцию - 1,5 - 2 метра.

- У нас действует масочный режим, проводится санитарная обработка рук и термометрия при входе. Соответственно, если все хорошо, человек может пройти и получить необходимую услугу. Как только достигается предел, который нельзя нарушать при соблюдении социальной дистанции, мы ограничиваем вход, - прокомментировал «КП-Воронеж» главврач областного клинического наркодиспансера Владимир Харин.

Соответственно как только посетитель покидает медучреждение, зайти может другой.

- Горожане с пониманием относятся к ситуации. Мы выходим и оповещаем людей о тех мерах, которых нужно придерживаться, - объясняет Владимир Харин.

Справка из наркодиспансера может потребоваться для получения водительских прав, лицензии на оружие, при трудоустройстве, например, на госслужбу или опасные производства, при прохождении военной комиссии и в ряде других случаев.

- Примерно 30% из тех, кто к нам пришел в первый день, это люди, которым нужно пройти водительскую комиссию, - рассказал Владимир Харин.

Как сообщают в администрации медучреждения, отделение платных услуг, где, в частности, помогают оформить справку для получения водительских прав, работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, а также в субботу - с 8.00 до 14.00.

Медики уверены, что ситуация быстро перейдет в штатный режим, и подобные очереди не будут собираться.

Важно напомним, что те же водительские удостоверения граждан России, срок которых истек с 1 февраля по 15 июля, останутся действительными, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, 20 и 21 ноября в здание Воронежского областного наркологического диспансера уже выстраивалась огромная очередь желающих получить справку. Но тогда причина была в другом - изменения в приказ Минздрава России, которые в итоге не были внесены.

ИСТОЧНИК KP.RU