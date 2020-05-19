Воронежская область на втором месте в ЦФО по выплатам медикам в связи с коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T13:51:00+03:00

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Воронежская область на втором месте в ЦФО после Московской области по выплатам медикам, работающим с коронавирусными больными. По состоянию на 19 мая, воронежским врачам и медсестрам уже перечислили 410,1 млн рублей.

Напомним, о мерах поддержки медиков, работающих с Covid-19, Владимир Путин сообщил на совещании 11 мая. Специальную федеральную доплату с 15 апреля по 15 июля получат соцработники из-за риска и повышенной нагрузки. Для врачей, работающих в соцучреждениях, доплата составит 40 000 рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, - 60 000 рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 000 рублей, а если они работают с заболевшими людьми - 35 000 рублей. Для младшего персонала - 15 000 и 20 000 рублей соответственно. Техперсонал получит 10 000 и 15 000 рублей соответственно.

Президент уточнил, за сроками выплат врачам будут следить с особой пристальностью.

ИСТОЧНИК KP.RU