В центре Воронежа ограбили кафе

19 Май 2020 2020-05-19T13:11:51+03:00

Вор взял из кассы около 20 тыс рублей и оборудование на 20 тысяч

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На проспекте Революции ночью ограбили кафе. Вор повредил металлопластиковую входную дверь, похитил из кассы более 20 тысяч рублей, а также предметы технического оборудования. Владелец оценил ущерб в 40 тысяч рублей.

Оперативники по изъятым данным с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Его задержали в Центральном районе.

Неоднократно судимый 46-летний воронежец признался в краже, часть похищенного изъяли.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU