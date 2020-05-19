В центре Воронежа ограбили кафе
На проспекте Революции ночью ограбили кафе. Вор повредил металлопластиковую входную дверь, похитил из кассы более 20 тысяч рублей, а также предметы технического оборудования. Владелец оценил ущерб в 40 тысяч рублей.
Оперативники по изъятым данным с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Его задержали в Центральном районе.
Неоднократно судимый 46-летний воронежец признался в краже, часть похищенного изъяли.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU