Воронежцам в апреле начислили за отопление почти на тысячу рублей больше, чем в январе

19 Май 2020 2020-05-19T13:57:37+03:00

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Жители Северного микрорайона был немало удивлены пришедшими квитанциями. Дело в том, что за отопление в апреле начислили на 962 рубля больше, чем в январе. Понятно, что почти весь второй весенний месяц батареи еще были горячими. Но почему за отопление брали больше, чем в середине зимы?

А вот такую сумму начислили в январе.Фото: Юрий КОЗЛОВ

В ПАО «Квадра» этот парадокс объяснили особенностями подсчета, которыми руководствуются в управляющих компаниях:

- Плата за отопление, согласно постановлению Правительства РФ № 354, рассчитывается не с 1 по 31 число каждого месяца, а за за период между датами передачи показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ). Управляющая компания, начиная с 23 числа каждого месяца, снимает показания ОДПУ и передает информацию об объеме потребления дома в ресурсоснабжающие организации. В апреле отопительный сезон заканчивался. В результате жильцам начислили, к примеру, сумму с 23 марта по 30 апреля. Впрочем, это сделали только те управляющие компании, которые дождались решения мэрии об окончании отопительного сезона. Но остальным жильцам все равно придется оплатить тот период, за который некоторые отдают деньги уже сейчас. Просто им придется это сделать, когда придет следующий счет за коммунальные услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU