2020-05-19T12:52:26+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Ни одно обращение избирателей не остается без внимания»

В первом квартале 2020 года депутаты регионального парламента рассмотрели более 800 заявлений граждан, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Более 400 вопросов рассмотрено в ходе личных встреч в приемной граждан областной Думы, общественной приемной «Единой России» и в приемных в избирательных округах. Еще столько же – дистанционно. При этом сотрудники общественной приемной Воронежской областной Думы отметили рост числа обращений через электронную приемную парламента. Если за аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано 47, то в этом году уже 96.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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