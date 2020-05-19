2020-05-19T12:45:49+03:00
Звезды

Мультик воронежских аниматоров претендует на итальянскую премию

За Pulcinella Awards борется фильм "Волки и овцы: Ход cвиньей"
Ярослав ИВАНОВ
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фото Wizartфото Wizart
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Мультфильм "Волки и овцы: Ход cвиньей" студии Wizart борется за итальянскую премию Pulcinella Awards. Лента воронежских аниматоров претендует на награду в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Лауреатов премии определят во время фестиваля Cartoons on the Bay, который пройдет с 3 по 5 декабря в итальянском городе Пескара.

- Номинации на премию Cartoons on the Bay Pulcinella Awards - ценное профессиональное признание, которое является подтверждением качества и востребованности наших фильмов. Итальянские зрители уже имели возможность посмотреть наши фильмы во время новогодних каникул, мы надеемся, что знакомство со второй частью франшизы "Волки и овцы" принесет им еще больше положительных эмоций, - отметил генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин.

Напомним, премьера мультика "Волки и овцы: Ход свиньей" состоялась в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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