2020-05-19T12:21:24+03:00
Общество

Воронежские предприниматели, потерпевшие убытки в период коронавируса, могут заплатить только половину за аренду городского имущества

Бизнесменам также предлагают отсрочку платежей
Ярослав ИВАНОВ
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Бизнесмены в Воронеже могут заплатить только половину аренды муниципального имущества, а также рассчитывать на отсрочку платежей. Так городские власти поддержат в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса предпринимателей, пополняющих бюджет. В Воронеже создали комиссию по освобождению арендаторов муниципального имущества от оплаты аренды, которую возглавил первый заместитель мэра по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев. Распоряжение подписал глава Воронежа Вадим Кстенин.

- Чтобы воспользоваться этой формой поддержки, арендатору достаточно обратиться с заявлением. Решение будет приниматься простым большинством голосов участников комиссии. Рассчитывать на получение данной формы поддержки смогут в первую очередь арендаторы, которые в сложившейся ситуации не смогли в полной мере воспользоваться муниципальным имуществом и, соответственно, понесли убытки, - сообщили в мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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