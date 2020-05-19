За сутки мошенники выманили у воронежцев более 300 тысяч рублей

19 Май 2020 2020-05-19T11:43:51+03:00

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Мошенники в период коронавируса прекрасно работают "на удаленке". Старые схемы мошенники адаптировали под реалии коронавирусного времени. Например, в период самоизоляции люди стали покупать товары, не выходя из дома, по интернету. В связи с этим апгрейдили новыми нюансами аферу со звонками лже-сотрудников банков. Теперь, звоня, они спрашивают, совершают ли абоненты в настоящее время покупки. И если человек отвечает отрицательно, то его кормят сказочкой о несанкционированном списании средств с карты.

В частности, на эту удочку попалась 58-летняя жительница Коминтерновского района. Лже-сотрудник предложил от несанкционированного доступа защитить деньги путем перевода на резервный счет. Следуя указаниям неизвестного, потерпевшая пришла к банкомату и перевела по указанным ей реквизитам более 100 тысяч рублей. После этого "банкир" испарился. Вместе с деньгами.

За 18 мая аферисты выманили более 300 тысяч рублей у беспечных жителей Воронежской области. Жертвами аферистов стали девять человек. Будьте бдительны!

ИСТОЧНИК KP.RU