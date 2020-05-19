2020-05-19T10:40:41+03:00
Происшествия

В Воронеже "Лада" не уступила дорогу "Рено": два человека в больнице

Авария произошла в Южном районе города
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 18 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 108 ДТП, из них большинство случились в областном центре – 82.

В 17.45 произошла авария в Южном микрорайоне. На нерегулируемом перекрестке «Лада Гранта», следовавшая по Ростовской со стороны ул. Корольковой, столкнулась с «Рено Лагуна». По предварительным данным Госавтоинспекции, 66-летний водитель "Лады" при повороте налево не предоставил "Рено" преимущество в движении.

В аварии пострадали водитель и 30-летняя пассажирка «Лады Гранты».

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки мошенники выманили у воронежцев более 300 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
В Воронеже первые дежурные группы откроются в 30 детсадах
В Воронеже "Лада" не уступила дорогу "Рено": два человека в больнице
В Воронеже заплатить коммунальные платежи за апрель можно до конца мая
На строительство в Воронеже инфекционной больницы выделили более 1,1 млрд рублей
В Воронеже еще 51 человек заразились коронавирусом 19 мая
Воронежский Камерный театр досрочно завершил сезон
В Воронежской области на 200 тыс оштрафовали предприятие за недостаточную дезинфекцию из-за коронавируса
В Воронеже задержали двух 19-летних торговцев героином
В Воронежской области водитель, из-за которого погибла женщина, получил 5,5 лет лишения свободы
Аналитики: чтобы не умереть с голоду, жителю Воронежской области нужно потратить 3716 рублей
В Воронежской области бывший таможенник за взятку в 1,5 миллиона сядет на 4,5 года
В Воронеже стали известны подробности убийства мужчины, попавшего на видео
В Воронежской области – самая благополучная ситуация с коронавирусом в ЦФО
В Воронеже умер заслуженный врач России
В Воронеже «Дэу» протаранила «Ладу»: двое ранены
Пострадавшие от коронавируса воронежские предприниматели могут рассчитывать на поддержку
В воронежском «Буране» назначили нового главного тренера