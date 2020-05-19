В Воронеже "Лада" не уступила дорогу "Рено": два человека в больнице

19 Май 2020 2020-05-19T10:40:41+03:00

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За 18 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 108 ДТП, из них большинство случились в областном центре – 82.

В 17.45 произошла авария в Южном микрорайоне. На нерегулируемом перекрестке «Лада Гранта», следовавшая по Ростовской со стороны ул. Корольковой, столкнулась с «Рено Лагуна». По предварительным данным Госавтоинспекции, 66-летний водитель "Лады" при повороте налево не предоставил "Рено" преимущество в движении.

В аварии пострадали водитель и 30-летняя пассажирка «Лады Гранты».

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU