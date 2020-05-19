2020-05-19T10:25:59+03:00
Общество

В Воронеже заплатить коммунальные платежи за апрель можно до конца мая

На этот шаг пошли, чтобы не создавать очередей во время пандемии коронавируса
Юрий КОЗЛОВ
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Жильцы 60 процентов жилых домов Воронежа могут повременить с оплатой коммуналки до конца мая. А лучше перечислить деньги онлайн.Жильцы 60 процентов жилых домов Воронежа могут повременить с оплатой коммуналки до конца мая. А лучше перечислить деньги онлайн.Фото: из архива «КП»
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23 воронежские управляющие компании, обслуживающие около трех тысяч городских многоэтажек (это 60 процентов жилых домов Воронежа), решили продлить до 31 мая срок оплаты «коммуналки» за апрель. Внесенные после 20 мая и до конца месяца деньги учтут в текущем платежном периоде, и владельцы квартир не будут должниками. Как и месяцем ранее, это сделали для того, чтобы не допустить толп людей в банках и почтовых отделениях во время вспышки нового коронавируса.

Воронежцев просят по возможности оплачивать коммунальные услуги через онлайн сервисы банков или личный кабинет расчетного центра АО «ЕПСС ЖКХ ВО» - https://lk.gkh36.ru/. И помочь в этом своим пожилым родственникам.

Воронежские управляющие компании, которые продлили срок платежей:

УК «ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»

УК «ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА»

УК «СОВЕТСКОГО РАЙОНА»

УК «ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА»

РЭК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

УК «МАСТЕР»

УК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА»

УК «РАЙДЕЗ ЖКХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА»

УК «КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА»

РЭК «КОМФОРТ»

РЭК «ЖИЛИЩНОЕ ЕДИНСТВО»

УК «РЭП-101»

УК «СТАНДАРТ СИТИ»

РЭК «Жилищное СОДРУЖЕСТВО»

УК «ЖИЛУЮТ»

УК «КомСервис»

УК «Городок»

УК «РЭК № 22»

УК «КБУ»

УК «СервисКомфорт»

УК «Сервис-Эксперт»

УК «Сфера-ЖКХ»

УК «Качество плюс».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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