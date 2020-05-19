На строительство в Воронеже инфекционной больницы выделили более 1,1 млрд рублей
На строительство нового медцентра, возводимого Минобороны на улице Ростовской, государство выделило боле 1,1 млрд рублей. Распоряжение Правительства РФ об этом появилось на портале правовой информации 18 мая. Новую инфекционную больницу в Воронеже строят в рамках гособоронзаказа, средства выделены из резервного фонда правительства РФ.
Быстровозводимая "инфекционка" на улице Ростовской рядом с больницей №8 уже готова на 20%, полностью объект должны сдать к 30 июня. Площадь нового медцентра составит 11 000 кв.метров, он будет включать 200 коек .В медучреждении будут работать 180 врачей, медсестер и других работников.
Это будет современная инфекционная больница, которая пополнит в регионе резерв «ковидных» коек и поможет быстрее выйти из ограничений, связанных коронавирусом. Как отметили в правительстве области, медцентр заменит старую больницу на улице Бахметьева. На ее месте могут построить школу, которая там очень нужна и для которой долго время искали свободный земельный участок.
Напомним, строительство медцентра согласовал в ходе видеовстречи с губернатором Воронежской области президент Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU