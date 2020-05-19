На строительство в Воронеже инфекционной больницы выделили более 1,1 млрд рублей

19 Май 2020 2020-05-19T10:25:27+03:00

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На строительство нового медцентра, возводимого Минобороны на улице Ростовской, государство выделило боле 1,1 млрд рублей. Распоряжение Правительства РФ об этом появилось на портале правовой информации 18 мая. Новую инфекционную больницу в Воронеже строят в рамках гособоронзаказа, средства выделены из резервного фонда правительства РФ.

Быстровозводимая "инфекционка" на улице Ростовской рядом с больницей №8 уже готова на 20%, полностью объект должны сдать к 30 июня. Площадь нового медцентра составит 11 000 кв.метров, он будет включать 200 коек .В медучреждении будут работать 180 врачей, медсестер и других работников.

Это будет современная инфекционная больница, которая пополнит в регионе резерв «ковидных» коек и поможет быстрее выйти из ограничений, связанных коронавирусом. Как отметили в правительстве области, медцентр заменит старую больницу на улице Бахметьева. На ее месте могут построить школу, которая там очень нужна и для которой долго время искали свободный земельный участок.

Напомним, строительство медцентра согласовал в ходе видеовстречи с губернатором Воронежской области президент Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU