2020-05-19T09:02:22+03:00
Звезды

Воронежский Камерный театр досрочно завершил сезон

Из-за запрета на массовые мероприятия в связи с коронавирусом
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Камерный театр объявил о досрочном завершении 26-го сезона. Напомним, раньше он заканчивался в июне. Но в этот раз в связи с ограничениями из-за коронавируса - из-за отмены массовых мероприятий он вышел на два месяца короче. Тем не менее, получился творчески насыщенным.

Труппа выпустила четыре премьеры: танцевальные спектакли «Зеркало» (в постановке Павла Глухова), «Танцуем Мандельштама» (хореографы Владимир Варнава, Константин Кейхель, Ольга Васильева, Ульяна Чепурина, Александр Литягин, Константин Матулевский, Павел Глухов, Никита Чумаков), спектакли «Вечер с Чарльзом Буковски» (режиссер Надя Кубайлат) и «Четвертая проза» по Мандельштаму (режиссер Михаил Бычков).

Еще четыре премьеры сыграли на сцене в кафе «На минус первом»: «Счастливая... с кремом!» (по Тэффи), «Записки нетрезвого человека» (по Володину), «Женщины, которые осмеливаются» (по Мопассану), «Сказка про Эрвина и госпожу Отт» (по Набокову).

Театр провёл третий фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест», запустил новый проект «Живая музыка в Камерном», в рамках которого состоялся музыкальный вечер «Времена года» (Вивальди, Пьяццолла), показал фильм «Камерный театр Михаила Бычкова», посвящённый 25-летнему юбилею театра.

В арт-галерее прошли три выставки: «Любимые поэты скульптора Лазаря Гадаева», «Черно/белый театр» художника-сценографа Степана Зограбяна, «Небесные граждане» Елены Черкасовой.

Когда откроется 27-й театральный сезон, в Камерном планируют рассказать в первой половине июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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