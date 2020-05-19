2020-05-19T08:29:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области на 200 тыс оштрафовали предприятие за недостаточную дезинфекцию из-за коронавируса

На фирме заболел сотрудник, но должных мер защиты не приняли
Ярослав ИВАНОВ
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Новоусманский районный суд оштрафовал предприятие за нарушение санэпид норм в период карантина по коронавирусу. На фирме сотрудник заболел COVID-19, но в организации не приняли должных мер борьбе с распространением болезни и по защите остальных работников.

- В офисе не проведена заключительная дезинфекция после выявления заболевания коронавирусом у сотрудника, отсутствуют кожные антисептики в туалетах, около умывальных раковин в помещении для приема пищи, не вывешены инструкции для сотрудников о соблюдении правил личной и общественной гигиены, режима регулярного мытья рук, не организовано ежедневное медицинское наблюдение контактировавших с заболевшим сотрудников, - сообщили в суде. Фирма после составления санврачами протокола все нарушения устранила. Но организацию все равно оштрафовали на 200 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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