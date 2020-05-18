В Воронеже задержали двух 19-летних торговцев героином

18 Май 2020 2020-05-18T22:20:56+03:00

Наркотики нашли у одного из них в капюшоне

Изменить размер текста: A A

Воронежские полицейские задержали двух 19-летних парней, которых подозревают в сбыте героина бесконтактным способом. При личном досмотре правоохранители нашли у одного из них в капюшоне 50 граммов запрещенного вещества. Как выяснилось позже, «поставщиком» наркотиков был 20-летний житель Советского района. Во время обыска у него нашли 415 граммов героина. Парень расфасовывал его в съемной квартире в микрорайоне Шилово. Там же полицейские обнаружили упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты и мобильные телефоны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело ч. 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU