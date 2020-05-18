В Воронежской области водитель, угробивший женщину, получил 5,5 лет лишения свободы

18 Май 2020 2020-05-18T20:28:07+03:00

В ту ночь он сел за руль пьяным и без прав

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Лискинский районный суд вынес приговор 32-летнему водителю. Напомним, 11 октября около 3.30 в селе Тресоруково Лискинского района мужчина на "пятерке" врезался в дерево, погибла его 42-летняя пассажирка.

В ходе следствия выяснили, что водитель сел за руль пьяным да и прав у него не было. При этом он гнал со скоростью 82 км/час на участке, где максимум разрещено ехать не больше 60 км/час.

Мужчина на суде полностью признал свою вину. Раньше он не был судим, положительно характеризуется по месту работы, на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении двух детей. В итоге его осудили на 5,5 лет лишения свободы с испытательным сроком 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU