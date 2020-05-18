Статистики: чтобы не умереть с голоду, жителю Воронежской области нужно потратить 3716 рублей

18 Май 2020 2020-05-18T20:04:47+03:00

Жизнь дорожает в прямом смысле слова - чтобы прокормиться, приходиться тратить все больше. Фото: из архива «КП»

Эта сумма по сравнению с концом 2019 года увеличилась на 7,9 процента

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Воронежстат опубликовал информацию о ценах в апреле 2020 года.

По сравнению с декабрем 2019 года, цены на продовольственные товары повысились на 4,3 процента. А по сравнению с мартом они подросли на 2,1%.

Лимоны стали стоить больше в 2.7 раза, репчатый лук - в 1.9 раза. Значительно поднялись цены на свинину, курятину, яйца, сахар, гречку, картофель, почти все виды овощей, фруктов и цитрусовых (на 4,9 – 30,5 %). В то же время снизились цены на мороженую неразделанную рыбу, сухие молочные смеси для детского питания, свежие помидоры и огурцы (на 1,5 – 25,3 %).

Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в апреле 2020 года в Воронежской области составила 3716 рублей и возросла по сравнению с декабрем 2019-го на 7,9%.

Непродовольственные товары в апреле 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го подорожали на 1.9 процента.

В апреле по сравнению с мартом цены на товары этой группы поднялись на 0,7 процента. На 2,7–4,5% подорожали стиральный порошок, швейные машины, мобильники, спички. В то же время снизились цены на кухонные полотенца, свежие цветы, флешки, смартфоны, моноблоки, кровати для новорожденных (на 1,6–2,2 %). По группе медицинских товаров на 6,3–9,7 процентов выросли цены на таурин, линекс, отечественные аспирин и анальгин, троксерутин.

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 2.7 процента (в соответствующем периоде 2019 года– на 1.5 %).

В апреле по сравнению с мартом тарифы на услуги выросли на 0.1 процента. Поднялась стоимость медицинских услуг, уборки мусора, установки пластиковых окон (на 2,2 – 3,1 %). Одновременно на 1,1–5,6 процента снизилась плата за начальные курсы обучения вождению легковой машины, проживание в гостиницах, проезд в купе скорых нефирменных поездов дальнего следования.

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ИСТОЧНИК KP.RU