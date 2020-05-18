В Воронежской области бывший таможенник за взятку в 1,5 миллиона сядет на 4,5 года

18 Май 2020 2020-05-18T19:42:50+03:00

Суд приговорил бывшего таможенника к 4,5 годам колонии строгого режима и лишил его права работать в правоохранительных органах на 7 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Он сообщал секретную служебную информацию бизнесмену, возившему продукты из Беларуси, чтобы тот мог нелегально переезжать границу

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Сотрудники регионального УФСБ и отдела по противодействию коррупции Воронежской таможни разоблачили старшего оперуполномоченного по особо важным делам специального отряда быстрого реагирования.

По данным следствия, во время командировки в Смоленскую область он познакомился с бизнесменом, возившим овощи из Беларуси в Россию. Там они и договорились в стиле «ты мне – я тебе». Таможенник с июня 2017-го по февраль 2018 года кидал смс-ки или сообщал предпринимателю по телефону, где есть «окно» на границе, куда можно проскочить грузовикам с его товарами. Бизнесмен такую информацию достаточно щедро оплачивал. Следователи полагают, что он перечислил «оборотню в погонах» около 1,5 миллиона рублей.

Коминтерновский районный суд приговорил теперь уже бывшего сотрудника таможни к 4,5 годам колонии строгого режима. В правоохранительных органах мужчина теперь не сможет работать в течение семи лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU