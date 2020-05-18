2020-05-18T19:25:14+03:00
Происшествия

В Следственном комитете подтвердили, что в драке на воронежской улице 9 Января убили мужчину

Смертельный удар сняла камера во дворе [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Ночная "разборка" привела к смерти 40-летнего мужчины.Ночная "разборка" привела к смерти 40-летнего мужчины.Фото: кадр с видео
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Сотрудники Следственного комитета рассказали подробности драки, случившейся ночью 17 мая у дома № 304 на улице 9 Января. По данным СК, у одного их подъездов многоэтажки мужчины 32 и 40 лет сначала переругивались между собой, а потом младший ударил старшего кулаком в лицо. Драка попала на видео. Там заметно, что в ней активно участвует и третий. Он два раза бьет 32-летнего мужчину по лицу, и только потом тот ударил 40-летнего. Об еще одном участнике драки в СК ничего не говорят.

Как бы то ни было, после удара 40-летний мужчина очень неудачно упал. Он ударился головой об асфальт, из-за чего произошло внутричерепное кровоизлияние. В результате наступила смерть.

32-летний воронежец будет отвечать в суде по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Смертельная драка на улице 9 Января.Жертвой пьяной потасовки стал один из её участников Подробнее: https://moe-online.ru/news/incidents/1064457

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Следственном комитете подтвердили, что в драке на воронежской улице 9 Января убили мужчину
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