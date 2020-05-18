2020-05-18T18:52:58+03:00
Общество

В Воронеже умер заслуженный врач России

Григорию Шведову было 74 года
Юрий КОЗЛОВ
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Григорий Шведов.Григорий Шведов.Фото: с сайта ВГМУ.
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В воскресенье, 17 мая умер заведующий кафедрой организации фармацевтического дела, клинической фармации и фармакогнозии Воронежского медицинского университета, заслуженный врач России Григорий Шведов. Ушел из жизни первый декан фармацевтического факультета. Григорию Ивановичу было 74 года.

- Ученый и педагог, он внес заметный вклад в развитие воронежского здравоохранения, - выразил соболезнования коллективу ВГМУ губернатор Александр Гусев. - Сегодня тысячи его бывших студентов, перенявших лучшие профессиональные и человеческие качества своего учителя, достойно служат людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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