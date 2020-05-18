2020-05-18T17:53:51+03:00
Общество

Пострадавшие от коронавируса воронежские предприниматели могут рассчитывать на поддержку

В центре «Мой бизнес» напоминают об основных правах, которыми может воспользоваться бизнес в сложившейся ситуации
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Правительство Воронежской области готово разрешить работу торговых объектов площадью до 400 кв. м. Правда, владельцам таких магазинов все равно придется ограничивать число покупателей в залах, но главное - бизнес начнет работать. Эта мера, как одна из основных в первом этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе, будет обсуждаться 19 и 20 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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