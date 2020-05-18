В воронежском «Буране» назначили нового главного тренера

18 Май 2020 2020-05-18T17:31:57+03:00

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В «Буране» определились с фигурой главного тренера. Контракт с «ураганными» подписал Вячеслав Уваев. Это, пожалуй, оптимальный вариант, учитывая скромные возможности клуба. Уваев очень удачно работал с командой ВХЛ ХК «Рязань», выводил этот далеко не самый звездный коллектив в плей-офф. В 2015 году ему доверили студенческую сборную России, в итоге на Универсиаде в испанской Гранаде наши ребята выиграли золотые медали.

- Это уважаемый специалист, который постепенно, от ступеньки к ступеньке, строил свою карьеру и прошел все реалии нашего хоккея. - прокомментировал выбор главного тренера генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков. - Если проследить за его карьерой, вы увидите, что он начинал с молодежи, потом работал в ВХЛ. Думаю, его успешная работа в «Рязани», которую он вывел в плей-офф, вылилась в то, что он возглавил сборную и повез ее на Универсиаду, а затем последние три года был востребован в КХЛ в мытищинском «Атланте», подмосковном «Витязе», ярославском «Локомотиве». И я с ним успел чуть-чуть поработать, когда уже заканчивал карьеру в «Витязе». На днях, я очень надеюсь, мы подпишем договор о спортивном сотрудничестве с ярославским «Локомотивом», и то, что человек пришел из системы этого клуба, для нас, конечно, является большим плюсом. Он знает всех ребят, которые у нас были и которые к нам приедут в новом сезоне.

Напомним, ранее и.о. главного тренера был сам Михаил Бирюков, успешным этот опыт для него не был, «Буран», как всегда в последние сезоны, не вышел в плей-офф.

Также стало известно, что контракт с ураганными» подписал нападающий Андрей Демидов (1987). Почти всю свою карьеру форвард провел в альметьевском «Нефтяник», а в прошлом сезоне выступал за «Иртыш» (Павлодар) в чемпионате Казахстана, где за 54 игры набрал 38 очков (9 голов + 29 результативных передач).

В «Буран» перешел еще один форвард - воспитанник ярославской школы хоккея Артем Гарифулин (1990). Он поиграл за «Локо» Ярославль (МХЛ), «Ижсталь» Ижевск (ВХЛ), «Кристалл» Саратов (ВХЛ), «Зауралье» Курган (ВХЛ), «Металлург» Новокузнецк (КХЛ), «Динамо» Санкт-Петербург (ВХЛ), «КРС-Хэйлунцзян» Харбин (ВХЛ). В прошлом сезоне за «Зауралье» Артем сыграл 53 игры, набрал 9 очков (5+4).

Также контракт с «Бураном» подписал воспитанник воронежской школы хоккея, нападающий Александр Черников (1990 г.р.). Он перешел в наш клуб тоже из курганского «Зауралья», где провел последние три сезона. В сезоне 2019/2020 форвард сыграл 50 матчей и набрал 12 очков (5+7).

Все три новичка подписали контракты на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU