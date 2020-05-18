Под Воронежем сильный ветер снес остановку

18 Май 2020 2020-05-18T17:00:41+03:00

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Днем 18 мая мощный ветер, пронесшийся над селом Сенное Рамонского района, снес остановку. Павильон, сделанный из металла, рухнул набок. Кроме того, ветер свалил и знак, обозначающий остановку. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

В администрации Карачунского поселения сообщили, что 19 мая остановку и знак восстановят. Там отметили, что ЧП случилось около часа дня.

Напомним, о сильном ветре 17 мая предупреждали в региональном ГУ МЧС. К сожалению, пока он не принесет улучшение погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU