Под Воронежем сильный ветер снес остановку
Днем 18 мая мощный ветер, пронесшийся над селом Сенное Рамонского района, снес остановку. Павильон, сделанный из металла, рухнул набок. Кроме того, ветер свалил и знак, обозначающий остановку. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
В администрации Карачунского поселения сообщили, что 19 мая остановку и знак восстановят. Там отметили, что ЧП случилось около часа дня.
Напомним, о сильном ветре 17 мая предупреждали в региональном ГУ МЧС. К сожалению, пока он не принесет улучшение погоды.
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ИСТОЧНИК KP.RU