В Воронеже попала на видео «разборка» в стиле 90-х

18 Май 2020 2020-05-18T15:53:48+03:00

Через несколько секунд один из участников драки получит сильный удар, после которого упадет рядом с машиной. Фото: кадр с видео

Мужчина, разместивший съемку с камеры в Сети, утверждает, что одного из участников потасовки убили [видео]

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Видео «разборки» у дома № 304 на улице 9 января в ночь на 17 мая попало в Сеть. В ней участвовали четверо мужчин – правда, один скорее был наблюдателем, дрались трое. Сначала один из участников потасовки два раза ударил по лицу другого. Затем к месту драки зачем-то подошел третий. Упавший мужчина встал и так ударил его, что ввязавшийся в «разборку» человек попятился и сел на землю. Автор видео утверждает, что вскоре он умер.

В региональном Следственном комитете факт смерти не подтвердили, но и не опровергли, пообещав в ближайшее время вывесить подробную информацию об этом ЧП на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU