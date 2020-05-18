2020-05-18T15:33:44+03:00
Происшествия

В лесу под Воронежем нашли застреленного мужчину

Ружье лежало рядом с ним
Юрий КОЗЛОВ
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Стало известно, что утром 14 мая в лесополосе рядом с селом 2-я Михайловка Панинского района обнаружили труп 44-летнего мужчины. Рядом с телом лежало ружье. По предварительным данным, смерть наступила от огнестрельного ранения.

- По факту ЧП организована проверка, — рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета. – Наши сотрудники выясняют обстоятельства трагедии. Для точного выяснения причины смерти назначены необходимые экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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