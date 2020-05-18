В лесу под Воронежем нашли застреленного мужчину

18 Май 2020 2020-05-18T15:33:44+03:00

Ружье лежало рядом с ним

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что утром 14 мая в лесополосе рядом с селом 2-я Михайловка Панинского района обнаружили труп 44-летнего мужчины. Рядом с телом лежало ружье. По предварительным данным, смерть наступила от огнестрельного ранения.

- По факту ЧП организована проверка, — рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета. – Наши сотрудники выясняют обстоятельства трагедии. Для точного выяснения причины смерти назначены необходимые экспертизы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU