В лесу под Воронежем нашли застреленного мужчину
Стало известно, что утром 14 мая в лесополосе рядом с селом 2-я Михайловка Панинского района обнаружили труп 44-летнего мужчины. Рядом с телом лежало ружье. По предварительным данным, смерть наступила от огнестрельного ранения.
- По факту ЧП организована проверка, — рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета. – Наши сотрудники выясняют обстоятельства трагедии. Для точного выяснения причины смерти назначены необходимые экспертизы.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU