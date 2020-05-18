2020-05-18T15:31:29+03:00
Происшествия

В Воронеже по следам крови нашли пробравшегося в спорткомплекс мужчину

Горожанин перелез через забор и разбил стекла в дверях
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали мужчину, который незаконно пробрался в спорткомплекс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая, в 16:20 на улице Карла Маркса . Сотрудники ведомства во время патрулирования территории заметили разбитые стекла в дверях. Также там были обнаружены следы крови. Выяснилось, что в спорткомплекс через забор пробрался неизвестный.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полиции. Мужчина уже был судим за кражу и в настоящий момент подозревается в еще одной на 30 тысяч рублей. Возможно, на территорию спорткомплекса он пробрался, чтобы что-то украсть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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