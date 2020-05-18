2020-05-18T14:47:14+03:00
Общество

В Воронеже с 18 мая снова берут плату за парковки

Количество машин в центре пока не снизилось
Юрий КОЗЛОВ
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Платные парковки - теперь всерьез и надолго?Платные парковки - теперь всерьез и надолго?Фото: из архива «КП»
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С 18 мая в Воронеже начался рестарт проекта платных парковок. Напомним, на долгое время его пришлось ставить на паузу. Сначала был законодательный казус: административные комиссии не имели право запрашивать сведения о нарушителях в ГИБДД. Когда им дали возможность это делать после соответствующих изменений в законодательстве, началась пандемия коронавируса. Во время нее власти не решились снова начать брать штрафы, чтобы не спровоцировать увеличение пассажиров в общественном транспорте.

И вот с начала наступившей недели для водителей вновь наступает пора раскошеливаться за парковку в центре города. Любопытно, что пока число машин на платных местах, если и не снизилось, то незначительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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