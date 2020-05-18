В Воронежской области провели почти 90 тысяч исследований на коронавирус

18 Май 2020 2020-05-18T14:12:50+03:00

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В Воронежской области медики провели уже 89 001 лабораторных исследований на наличие Covid-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 18 мая озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, по информации на утро, 18 мая, коронавирус подтвердился у 44 человек. Общее количество заболевших в регионе достигло 1195. За все время выздоровел 641 пациент, 16 скончались. При этом лишь восемь процентов заболевших жителей Воронежской области старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU