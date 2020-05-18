2020-05-18T13:54:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Лишь 8 процентов жителей Воронежской области, заболевших коронавирусом, старше 65 лет

В Роспотребнадзоре считают, что наши пожилые земляки хорошо соблюдают режим самоизоляции
Юрий КОЗЛОВ
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В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили статистические данные, которые должны несколько успокоить пожилых людей. Оказалось, что в общем количестве больных коронавирусом доля наших земляков старше 65 лет составляет всего 8 процентов. И это при том, что первоначально считалось, что эта зараза опасна главным образом именно для стариков.

- Могу сделать вывод, что старшее поколение ответственно относится к режиму самоизоляции и хорошо соблюдает рекомендации по безопасности, - считает главный санитарный врач региона Игорь Механтьев.

Напомним, на данный момент в Воронежской области заболели коронавирусом 1195 человек. 16 из них умерли, 641 выздоровел. В медучреждениях изолированы 856 наших земляков, еще 2183 находятся дома под наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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