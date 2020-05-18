За время пандемии коронавируса в Воронеже родилось более тысячи детей

18 Май 2020 2020-05-18T13:52:29+03:00

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В самый напряженный из-за коронавируса период, с 1 апреля по 14 мая, в Воронеже родилось 1 272 ребенка: 610 девочек и 662 мальчика. Больше всего родов приняли в роддоме БСМП №10 («Электроника») – 478, в перинатальном центре ВОКБ №1 - 391, в роддомах №2 и №3 - 345 и 58 соответственно.

- Режим всеобщей самоизоляции, введенный на территории области, не повлиял на работу воронежских роддомов. Роды требуют безотлагательного оказания помощи женщине, поэтому при начале родов следует незамедлительно вызвать скорую помощь. По всем вопросам можно обратиться на «горячую линию» для беременных женщин - 241-35-62 - где специалисты воронежского перинатального центра консультируют по вопросам организации работы акушерских стационаров и женских консультаций в период пандемии коронавируса, - сообщают в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Отметим, что «горячая линия» работает с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов без перерывов. В медорганизациях Воронежской области работают также собственные «горячие линии» для беременных женщин.

Ранее в Воронеже беременная женщина победила новый коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU