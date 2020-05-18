Восемь предприятий Воронежской области могут стать системообразующими

18 Май 2020 2020-05-18T13:38:02+03:00

Пять из них располагаются в Воронеже

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев составил дополнительный список предприятий региона, которые могут включить в список системообразующих. Соответствующую информацию, подготовленную департаментом экономического развития, направят первому вице-премьеру России Андрея Белоусова. На данный момент в нем указаны следующие организации:

АО «ВЗПП-С»

АО «Воронежстальмост»

ООО «Заречное»

ЗАО «Лискимонтажконструкция»

ООО «Ника-Петротэк»

ЗАО «Орбита»

ОАО «Тяжмехпресс»

ОАО «Электросигнал».

Если эти предприятия утвердят в федеральном списке системообразующих, то они могут получить льготные кредиты для пополнения оборота, субсидии, а также государственные гарантии.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что такие известные предприятия, как Воронежский механический завод, авиазавод, концерн «Созвездие» в этом списке уже есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU