2020-05-18T13:35:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежская колония произвела больше 62 тысяч литров концентрата дезинфицирующих средств

На производстве работают восемь осужденных
Юлия ДИДЕНКО
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Осужденные воронежской исправительной колонии №2 произвели больше 62 тысяч литров концентрата дезинфицирующих средств. Из такого количества вещества можно сделать более 18 млн 600 тысяч литров рабочего раствора (это смесь одного литра концентрата и 200 литров воды). Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону в понедельник, 18 мая.

На участке по производству дезинфицирующих средств исправительной колонии трудоустроены восемь осужденных. Они обслуживают два реактора по изготовлению концентрата дезинфицирующих средств. За рабочую смену аппараты способны производить до 2500 тысяч литров концентрата.

Концентрат дезинфицирующих средств доставляется в различные организации, а также в подведомственные учреждения УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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