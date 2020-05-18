2020-05-18T13:18:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области улучшились показатели по коронавирусу

Тем самым увеличились шансы на частичное снятие ограничений
Юрий КОЗЛОВ
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Свободных коек стало меньше, зато все остальные показатели стали лучше.Свободных коек стало меньше, зато все остальные показатели стали лучше.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу обнародовали свежие данные по показателям, важным для полноценного введения первого этапа снятия ограничений.

На утро понедельника, 18 мая, все три критерия, необходимых для ослабления режима самоизоляции, соблюдены. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93 при норме 1,0 (16 мая эта цифра равнялась 0,96). Свободный коечный фонд составляет 51,1 процента. Норма – 50%. Впрочем, этот показатель 16 мая был получше – 54 процента. И, наконец, тестирование на 100 тысяч населения составило 110,96 при норме 70. 16 мая этот показатель был равен 109,73.

Напомним, несмотря на эти оптимистичные цифры, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев не торопится давать «зеленый свет» частичному снятию ограничений. По его мнению, такие показатели должны продержаться на том же уровне еще несколько дней. Тогда уже можно будет смягчать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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