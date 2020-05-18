2020-05-18T13:06:54+03:00
Общество

Последний звонок в Воронеже 2020: будут ли проходить и когда состоятся

Об этом рассказал руководитель регионального департамента образования
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Из-за коронавируса воронежские школьники лишились традиционного последнего звонка. Однако, как сообщил, руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов сейчас рассматриваются другие формы проведения праздника. Так, 25 мая для ребят могут устроить онлайн-марафон или какой-нибудь челлендж. Окончательное решение еще не принято.

Ранее мэрия Воронежа сообщила об отмене общегородского выпускного. Праздник планировали провести в парке «Алые паруса» в ночь с 26 на 27 июня. На торжество собирались прийти более 4,2 тысячи детей. Выпускных вечером в районах так же скорее всего не будет.

Напомним, воронежские школы приступили к дистанционному обучению 6 апреля. Изначально чиновники не планировали заканчивать учебный год досрочно, однако через месяц в учебные заведения отправили рекомендации провести последние уроки в 1-8 классах - 15 мая, в 10 классах - 29 мая, в 9 и 11 - 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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