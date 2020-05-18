2020-05-18T13:43:07+03:00
Происшествия

В Воронеже жена чуть не убила мужа ножом из-за ревности

Женщина вонзила лезвие супругу в грудь
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали женщину, которая чуть не убила мужа. Женщина вонзила ему нож в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 18 мая.

Инцидент произошел 16 мая около 23.00. В доме на улице Туполева между супругами произошел конфликт. Тогда 38-летняя женщина схватила нож и ударила им 46-летнего мужа. Мужчину увезли на скорой в больницу. Медики уже вызвали на место ЧП полицию.

Подозреваемую задержали. На месте преступления нашли одежду со следами крови и нож. В отделе полиции женщина пояснила, что ударила мужа из-за ревности, когда они вместе выпивали. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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