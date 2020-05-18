2020-05-18T12:55:18+03:00
Общество

Продолжат ли воронежские школьники учиться дистанционно с 1 сентября

Родители переживают, что временная форма обучения станет основной
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области развеял родительские страхи насчет того, что с 1 сентября школьники продолжат обучение в дистанционном режиме.

- Ответ будет коротким: нет, - заявил 18 мая во время пресс-конференции в Доме журналистов Олег Николаевич. - Никто никогда не рассматривал возможность ухода от живого общения ученика с учителем или ребенка с воспитателем.

Напомним, дистанционное обучение в Воронежской области началось 6 апреля. Во время первой недели возник ряд сложностей как у учеников и их родителей, так и у педагогов. Через месяц чиновники сообщили, что учебный год закончится досрочно. Школам отправили рекомендации провести последние уроки в 1-8 классах - 15 мая, в 10 классах - 29 мая, в 9 и 11 - 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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