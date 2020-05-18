В Воронежской области «Фольскваген» врезался в дерево: ранены трое детей

18 Май 2020 2020-05-18T12:45:43+03:00

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В субботу, 16 мая, около семи часов вечера на 234 километре дороги Воронеж-Луганск случилось ДТП, в котором пострадали трое детей.

- 30-летний водитель «Фольскваген-Джета» не справился с управлением и выехал на обочину, машину понесло дальше, и она врезалась в дерево. Мужчина, находившийся за рулем серьезных травм не получил, а вот дети, ехавшие с ним, попали в больницу. Травмы разной степени тяжести получила 16-летняя девушка, сидевшая на переднем сидении, а также пятилетняя девочка и годовалый мальчик, ехавшие сзади. Никто из детей не был пристегнут. Все ехавшие в машине – жители Россошанского района, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

По факту ДТП проходит проверка, во время которой стражи порядка разбираются, почему водитель потерял контроль над машиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU