2020-05-18T12:37:37+03:00
Общество

Воронежским выпускникам выставят иготовые оценки по итогам промежуточной аттестации

Когда 11-классники будут сдавать ЕГЭ - до сих пор не известно
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Итоговые оценки воронежским 11-классникам выставят по итогам промежуточной аттестации. Об этом рассказал руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов 18 мая. Ребята получат аттестаты уже в начале июня.

ЕГЭ выпускники будут сдавать позднее. Министерство просвещения в очередной раз перенесло проведение итоговой аттестации с 8 июня. Новые даты и расписание обещают озвучить в ближайшее время. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом от экзаменов освободили тех ребят, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения.

По словам Олега Мосолова, говорить о подробностях организации проведения ЕГЭ в Воронежской области еще рано. Многие вопросы не утверждены на федеральном уровне. Известно, что увеличится количество пунктов проведения. Суммарно их будет около 200. Это связано с тем с соблюдением социальной дистанции. Если раньше в аудитории размещали до 15 человек, то в этом году будут запускать пять-шесть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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