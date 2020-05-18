2020-05-18T11:50:17+03:00
Общество

В Коминтерновском районе Воронежа появится новая канализация

Сеть водоотведения начали прокладывать в районе улицы Солнцечной
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж».Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж».
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В Воронеже начались работы по прокладке новой канализационной линии в районе улицы Солнечной. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в понедельник, 18 мая. 150 метров полиэтиленового трубопровода диаметром 400 мм заменят изношенный керамический участок, построенный в начале 70-х годов прошлого века. Новая канализация прослужит около 50 лет.

Гофрированный трубопровод прост в монтаже и обладает повышенной эластичностью, благодаря чему возможны работы на сложных рельефах. Прокладка ведется открытым способом с помощью экскаватора-погрузчика. Канализационную линию от Солнечной до Проспекта труда планируют запустить в июне.

В рамках производственной программы «РВК-Воронеж» до конца лета плановая перекладка сетей водоснабжения и водоотведения пройдёт ещё на 20 участках в разных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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