В Воронеже женщина лишилась 25 тысяч, когда сказала мошеннику код из смс

18 Май 2020 2020-05-18T11:34:24+03:00

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В Воронеже 60-летняя местная жительница потеряла 25 тысяч после телефонного разговора с мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 18 мая.

Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже гаража. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и заявил, что готов приобрести помещение. Мошенник предложил сразу же перевести оплату на счет женщины. Якобы для этого он попросил продиктовать ему коды из смс. Местная жительница выполнила указания мужчины и лишилась денег.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано три сообщения о совершенных мошенничествах. Ущерб составил более 300 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU