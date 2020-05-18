Синоптики рассказали, когда в Воронеже кончатся холод и дожди
В Воронежском гидрометцентре дали прогноз на ближайшие две недели. Пока радоваться нечему.
- Над нашей областью стоит мощный циклон, движение воздуха в нем идет против часовой стрелки, и к нам закачивается холодный воздух с северо-запада, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Очень прохладно и дождливо будет до конца этой недели. Причем к выходным температура упадет даже еще больше. И только в начале следующей недели потеплеет. Придет антициклон, но и он на первых порах будет закачивать к нам холодный северо-западный воздух. Выше 20 градусов дневная температура поднимется, скорее всего, только с наступлением календарного лета.
В ночь на вторник, 19 мая, синоптики прогнозируют небольшой дождь при +5 градусах. Днем столбик термометра поднимется до +15, будет облачно.
Ночью в среду, 20 мая, пойдет сильный дождь при +6 градусах. Ветер ненадолго сменится на юго-западный, но потом его снова вытеснит западный. Днем дождь не прекратится, потеплеет до +14 градусов.
В ночь на четверг, 21 мая, облака будут закрывать луну, температура будет держаться в районе +5 градусов. Днем по-прежнему будет облачно, столбик термометра поднимется до +14.
Ночью в пятницу, 22 мая, пойдет небольшой дождь. Как и сутки назад, будет +5 градусов. Днем дождь тоже будет идти, потеплеет до +12.
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ИСТОЧНИК KP.RU