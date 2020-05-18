2020-05-18T10:16:10+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина на «Киа» протаранила мотоцикл

Автоледи не уступила дорогу
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже иномарка врезалась в мотоцикл. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 18 мая.

Авария случилась накануне, 17 мая, в 17.30 на улице Совхозной. 31-летняя женщина на автомобиле «Киа-Спортейдж» ехала по улице Лызлова со стороны улицы Землянской в направлении улицы 206 Стрелковой Дивизии. Во время поворота налево она не предоставила преимущество в движении мотоциклу «Хонда ST 1100», за рулем которого был 41-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. С телесными повреждениями его доставили в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки зарегистрировано 68 ДТП, из них в областном центре – 46, на федеральных дорогах – два, в районах области – 20. В семи ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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