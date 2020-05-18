2020-05-18T09:30:37+03:00
Общество

В Воронеже исчезнувшую 91-летнюю пенсионерку нашли в больнице

Бабушку обнаружили в неврологическом отделении больницы
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже волонтеры нашли пропавшую 15 мая пенсионерку. Женщина ушла из дома на улице Кривошеина, но назад не вернулась. Тогда родственники забили тревогу и обратились к поисковикам. Сразу было заявлено, что бабушка дезориентирована.

Волонтеры обошли весь Юго-западный район. Затем экипаж во главе с координатором ПСО «Регион 36» Мария Цыпковской выехал в БСМП №1. Поисковики поговорили с сотрудником приемного отделения и выяснили, что похожая пенсионерка есть в отделении травматологии. Но это была не пропавшая.

Чуть позже волонтеры все-таки обнаружили бабушку в больнице. Она поступила в неврологическое отделение как раз в день исчезновения. С ней все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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