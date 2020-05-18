В Воронежской области еще у 44 человек подтвердили коронавирус на 18 мая
В Воронежской области за сутки коронавирусная инфекция Covid-19 подтвердилась у 44 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 18 мая. Таким образом, к этому моменту общее количество заболевших достигло 1195.
Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.
Напомним, в настоящее время в больницах изолировали 856 человек. За все время выздоровел 641 пациент, 16 скончались. По данным оперштаба эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет приступить к первому этапу снятия ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU