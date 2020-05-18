В Воронеже волонтер устроила распродажу продуктовых наборов для малоимущих

18 Май 2020 2020-05-18T08:46:15+03:00

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В Воронеже волонтер решила подзаработать на продаже продуктов для малоимущих. Она разместила объявление в одном из диалогов дома, в котором проживает и предложила купить у нее товары по низким ценам. Например, вафли и печенья отдавались по 40 рублей, сахар - по 30, конфеты - по 25, а сыр и колбаса - по сто. Один из собеседников быстро понял, в чем подвох и выложил объявление в интернет.

Оказалось, что бизнес начала строить одна из волонтеров партии «Единая Россия».

- Несколько недель назад в волонтерский центр по горячей линии обратилась девушка, которая выразила желание стать волонтером. Она имела собственный автомобиль и должна была заниматься доставкой продуктовых наборов. Девушка успела поработать два дня, - пояснили в «Единой России». - 13 мая в паблике «Мои и твой Воронеж» появился пост о продаже продуктов, которые входили в наборы. Которых кто-то не дождался.

Представители партии связались с женщиной и запретили ей работать волонтёром. Ее попросили публично принести извинения, что она и сделала. Пост опубликовали в той же группе.

- Доброй ночи, уважаемые. Хотела принести извинения, за продажу продуктовых наборов, которые были предназначены для нуждающихся семей, - написала женщина.

Страницу она сразу же удалила. Теперь в партии устанавливают, кому не доставили продуктовые наборы.

ИСТОЧНИК KP.RU