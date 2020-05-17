Женщина из Воронежской области победила легендарных знатоков «Что? Где? Когда?»

17 Май 2020 2020-05-17T23:39:34+03:00

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Исход первой игры «Что? Где? Когда?» в летней серии решил вопрос Валентины Нагорной из Россоши. На момент, когда он был задан, знатоки довели счет с 1:5 до 3:5. Причем на два вопросы правильные версии дал знаменитый Александр Друзь.

Женщина из Россоши прислала видео, на котором показала очень старый дом, где она живет. Между делом, сказала, что там раньше обитал матрос, служивший на «Авроре». Ведущий фактически подсказал знатокам, что эта информация к разгадке не имеет никакого отношения. За что получил словесный нагоняй от защищавшего интересы телезрителей Дмитрий Брейтенбихера. Валентина Нагорная показала, как в ее старом доме топят печь, потом продемонстрировала нишу между кухней и комнатой и спросила, зачем она нужна.

Во время первой минуты знатоки не смогли найти подходящую версию. Попросили минуту в кредит. В итоге отвечал вроде бы поймавший победную волну Александр Друзь. Он посчитал, что в нише стоял самовар. А правильным ответом была керосиновая лампа. Когда ее ставили в нишу, она одновременно освещала и кухню, и комнату, - электричества-то, когда строили дом, еще не было.

В итоге знатоки после этого неправильного ответа потерпели поражение в игре – 3:6. А Валентина Нагорная за удачный вопрос , принесший выигрыш телезрителей, получила 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU