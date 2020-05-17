2020-05-17T23:39:34+03:00
Общество

Женщина из Воронежской области победила легендарных знатоков «Что? Где? Когда?»

Команду Виктора Сиднева поставил в тупик вопрос о керосиновой лампе
Юрий КОЗЛОВ
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Валентина Нагорная принесла победу телезрителям и выиграла 100 тысяч рублей.Валентина Нагорная принесла победу телезрителям и выиграла 100 тысяч рублей.Фото: Первый канал
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Исход первой игры «Что? Где? Когда?» в летней серии решил вопрос Валентины Нагорной из Россоши. На момент, когда он был задан, знатоки довели счет с 1:5 до 3:5. Причем на два вопросы правильные версии дал знаменитый Александр Друзь.

Женщина из Россоши прислала видео, на котором показала очень старый дом, где она живет. Между делом, сказала, что там раньше обитал матрос, служивший на «Авроре». Ведущий фактически подсказал знатокам, что эта информация к разгадке не имеет никакого отношения. За что получил словесный нагоняй от защищавшего интересы телезрителей Дмитрий Брейтенбихера. Валентина Нагорная показала, как в ее старом доме топят печь, потом продемонстрировала нишу между кухней и комнатой и спросила, зачем она нужна.

Во время первой минуты знатоки не смогли найти подходящую версию. Попросили минуту в кредит. В итоге отвечал вроде бы поймавший победную волну Александр Друзь. Он посчитал, что в нише стоял самовар. А правильным ответом была керосиновая лампа. Когда ее ставили в нишу, она одновременно освещала и кухню, и комнату, - электричества-то, когда строили дом, еще не было.

В итоге знатоки после этого неправильного ответа потерпели поражение в игре – 3:6. А Валентина Нагорная за удачный вопрос , принесший выигрыш телезрителей, получила 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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