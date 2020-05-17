Жительница Воронежской области лишилась больше миллиона рублей из-за мошенников

17 Май 2020 2020-05-17T16:24:02+03:00

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По данным полиции, шесть случаев дистанционного мошенничества зарегистрировано в Воронежской области в субботу, 16 мая. Пострадавшие, доверившись злоумышленникам, потеряли различные суммы, от трехсот тысяч до миллиона.

Так,жительница Павловского района попалась на уловку незнакомца, представившегося по телефону сотрудником службы безопасности банка. Обманом мужчина выудил у потерпевшей необходимые сведения личного характера и пароли, которые пришли ей в СМС. После этого с карты 34-летней женщины пропало больше миллиона рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела и начали поиски подозреваемых в совершении мошенничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU