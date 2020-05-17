2020-05-17T16:24:02+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области лишилась больше миллиона рублей из-за мошенников

Злоумышленники использовали распространенную схему
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным полиции, шесть случаев дистанционного мошенничества зарегистрировано в Воронежской области в субботу, 16 мая. Пострадавшие, доверившись злоумышленникам, потеряли различные суммы, от трехсот тысяч до миллиона.

Так,жительница Павловского района попалась на уловку незнакомца, представившегося по телефону сотрудником службы безопасности банка. Обманом мужчина выудил у потерпевшей необходимые сведения личного характера и пароли, которые пришли ей в СМС. После этого с карты 34-летней женщины пропало больше миллиона рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела и начали поиски подозреваемых в совершении мошенничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский заповедник не примет посетителей до начала лета
Жительница Воронежской области лишилась больше миллиона рублей из-за мошенников
В Воронежской области начнут снимать ограничения из-за коронавируса
В Воронежской области «Фолькваген» влетел под грузовик
В понедельник в Воронеже ожидается сильный ветер
В Воронеже «БМВ» расплющило между двух фур
Авиарейс в Воронеж для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении, перенесли
Под Воронежем на мопеде разбился 83-летний пенсионер
В Воронежской области выявили 38 новых пациентов с коронавирусом
На развитие сельских территорий в Воронежской области выделили больше миллиарда
В Воронежской области двое парней украли у пенсионера прицеп с зерном
В Воронеже пропала 91-летняя пенсионерка
В Воронеже пенсионерка отдала «сотрудникам службы безопасности банка» 270 тысяч
В Воронежской области умер 16 пациент с коронавирусом
В Воронеже ушедшего из дома 11-летнего мальчика нашли в книжном магазине
В Воронеже ночью из подъезда угнали велосипед
Воронежский аэропорт возобновит чартерные рейсы в Сочи летом
В Воронеже пропал 11-летний мальчик
Мошенник из Тольятти обманул воронежскую пенсионерку на 300 тысяч рублей и попался полиции
Воронежец получил 8 лет колонии строгого режима за перевоз наркотиков на 500 тысяч рублей
В Воронеже на месте старой инфекционной больницы может появиться школа
Новый прокурор Воронежской области за год заработал 3,5 млн рублей
В Воронеже иномарка сбила 20-летнюю девушку на пешеходном переходе
В Воронежской области еще у 39 человек подтвердился коронавирус на 16 мая
Под Воронежем пять человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции